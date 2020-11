Calciomercato Milan – Dal Portogallo: Weigl, sfida con Inter e Juve | News

Calciomercato A.C. Milan: centrocampo, occasione Weigl

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Julian Weigl ha chiesto la cessione al Benfica. E, secondo quanto riferito in Portogallo da ‘Record‘, può approdare in Italia già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista tedesco, classe 1995, nella fattispecie piace a tre squadre del nostro campionato: Milan, Inter e Juventus.

Le grandi storiche del calcio italiano, infatti, sono alla ricerca di un nuovo centrocampista per il calciomercato di gennaio e Weigl può rappresentare una grande occasione. Il giocatore, ex Borussia Dortmund, è legato alle ‘Aquile’ di Lisbona, attualmente, da un contratto fino al 30 giugno 2024 ma può liberarsi per una cifra relativamente bassa.

‘Record‘ ha parlato di soli 20 milioni di euro. Weigl vuole andare via perché non si sente molto considerato dal tecnico del Benfica, Jorge Jesus. In stagione, finora, ha collezionato sì 10 presenze, ma soltanto 3 da titolare, per un totale di appena 435′ in campo tra campionato, Europa League e coppa nazionale. Weigl è alla ricerca di più spazio ed ecco che l’Italia, per lui, può diventare una grande soluzione.

Weigl è un centrocampista centrale di qualità: alto 185 centimetri, di piede destro, il tedesco è un sapiente organizzatore di gioco. Nel Milan, forse, per caratteristiche tecniche pesterebbe un po’ i piedi a Sandro Tonali. Potendo, però, contare su una buona prestanza fisica, Weigl potrebbe anche svolgere con egual disinvoltura il ruolo di vice di Franck Kessié. Con dei piedi un po’ più ‘educati’.

Anche Inter e Juventus, per il quotidiano portoghese, sono interessate al calciatore che, in carriera, ha anche totalizzato 5 presenze con la maglia della Nazionale tedesca. C’è in atto, dunque, un vero e proprio duello di calciomercato per Weigl: il Milan, come si ricorderà, si era interessato a lui già un paio di stagioni fa, prima che lasciasse la Germania ed il BVB per approdare in Portogallo. CALCIOMERCATO MILAN, DERBY ANCHE PER UN GIOVANE FANTASISTA >>>