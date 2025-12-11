PIANETAMILAN i nostri video Modric: “Da bambino sognavo di giocare per il grande Milan” | VIDEO

VIDEO

Modric: “Da bambino sognavo di giocare per il grande Milan” | VIDEO

desc img
02:00
Alessia Scataglini
11 dicembre

Intervenuto dal palco del "Gazzetta Sports Awards", Luka Modric ha voluto rilasciare alcune parole sul Milan

Luka Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato nel pomeriggio di oggi ai "Gazzetta Sports Awards" ricevendo il "Premio Leggenda". Il numero 14 rossonero ha poi voluto rilasciare delle dichiarazioni sulla sua esperienza in Italia, ma non solo. Le sue parole