PIANETAMILAN i nostri video Milan-Inter, il confronto ruolo per ruolo: chi vince tra le due milanesi? | VIDEO
VIDEO
Milan-Inter, il confronto ruolo per ruolo: chi vince tra le due milanesi? | VIDEO
02:14
L'inter vince contro la Cremonese per 4-1 e raggiunge il Milan in vetta alla classifica: ma chi avrebbe la squadra più forte oggi?
L'inter vince contro la Cremonese per 4-1 e raggiunge il Milan in vetta alla classifica: ma chi avrebbe la squadra più forte oggi? Le parole del nostro Stefano Bressi.