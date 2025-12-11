PIANETAMILAN i nostri video Milan, Barlaam: “Scudetto? Sono scaramantico. Modric, fa impressione…” | VIDEO

VIDEO

Milan, Barlaam: “Scudetto? Sono scaramantico. Modric, fa impressione…” | VIDEO

desc img
00:54
Alessia Scataglini
11 dicembre

Intervenuto ai nostri microfoni, il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam, e noto tifoso rossonero, ha parlato del Milan

Intervenuto ai nostri microfoni all'evento "Gazzetta Sports Awards", il campione paralimpico di nuoto Simone Barlaam, e noto tifoso rossonero, ha parlato del Milan in ottica scudetto, soffermandosi anche sulla figura di Luka Modric. Le sue parole: