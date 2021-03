Manchester United-Milan 1-1: gol e highlights di Europa League | VIDEO

Gol e highlights di Manchester United-Milan 1-1

Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League disputatasi ieri pomeriggio ad ‘Old Trafford‘, è terminata 1-1. Al gol di Amad Diallo in apertura di ripresa per i ‘Red Devils‘ ha risposto Simon Kjær, difensore centrale danese del Milan, al 92′. Due gol annullati al Milan: forti dubbi sulla cancellazione del capolavoro di Franck Kessié. Rivediamo tutto in questo video di ‘Sky Sport‘ ripreso dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.