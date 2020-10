Celtic-Milan, Pioli alla vigilia: “Obiettivi, formazione e condizione” | Video

VIGILIA CELTIC-MILAN, PARLA PIOLI (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE CELTIC MILAN NEWS – Giornata di vigilia per l’esordio in Europa League: domani si gioca Celtic-Milan, calcio d’inizio alle ore 21 al Celtic Park di Glasgow. Un inizio che i rossoneri non vogliono sbagliare. Ecco le parole (e il video in alto) di Stefano Pioli a Milan TV:

Sul derby come svolta

“Il nostro percorso è iniziato l’anno scorso e si parla troppo facilmente di svolte. E’ chiaro che il derby era una partita molto importante e quindi averla vinta ci dà fiducia”.

Sull’Europa League

“Abbiamo lavorato tanto per tornare in Europa e vogliamo rimanerci. L’Europa League è una grande competizione, abbiamo un girone molto difficile e quindi ci teniamo ad iniziare bene”.

Su Dalot e Hauge

“Dalot e Hauge sono giovani, ma hanno dimostrato capacità di adattamento. Sono disponibili e pronti per giocare”.

Su Calhanoglu

“Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro. Dispiace che Hakan abbia avuto questo infortunio ieri, ma ho la fortuna di avere tanti giocatori con caratteristiche diverse e quindi metteremo in campo una squadra competitiva anche domani sera”.

Sulle aspettative

“Normale che ci siano aspettative su di noi, perché indossiamo una maglia molto prestigiosa. Il Milan è abituato a vincere in Italia e nel mondo. Se ci sono aspettative su di noi significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Dobbiamo reggere questa pressione sapendo che ci sono ancora tanti esami da superare”.

Sull’obiettivo in vista di Celtic-Milan

“Dobbiamo giocare sempre per vincere ma sappiamo che dobbiamo superare le difficoltà che le partite presentano. Dobbiamo sapere che abbiamo le qualità per vincerle. Più lavori di squadra e più hai la possibilità di portare a casa un risultato positivo”.

