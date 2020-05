CALCIOMERCATO – Theo Hernandez incedibile: resterà / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il Milan 2019/20 ha certamente un giocatore simbolo: Theo Hernandez. Il terzino francese racchiude in sé tante caratteristiche della squadra rossonera. In primis il fatto che sia lui il giocatore con più gol riassume le difficoltà offensive; poi l’importanza di Paolo Maldini in dirigenza, che l’ha fortemente voluto. E ancora tanto altro.

E se Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic sono protagonisti solo della seconda parte di stagione, Theo è l’unico che è rimasto costante dall’inizio. Ha convinto tutti e dopo essere stato pagato appena 20 milioni, adesso ne vale già 32. Le offerte arrivate a ‘Casa Milan‘, però, sono anche più alte. Tutti vogliono Theo Hernandez. Per i rossoneri, però, è incedibile. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

