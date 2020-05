Il Milan non si farà tentare: Theo Hernandez colonna del futuro

MILAN NEWS – Il futuro di Theo Hernandez sarà a tinte rossonere. Nonostante le richieste non manchino e non mancheranno anche in estate, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di una delle note liete di questa stagione. Il terzino francese, ma di chiare origine spagnole, è stato uno dei pochi giocatori del Milan di quest’anno in grado di scaldare San Siro e farlo esplodere più volte di gioia.

Arrivato lo scorso anno per 20 milioni dal Real Madrid, il valore economico di Theo si è come minimo raddoppiato (40-45 milioni) e potrebbe essere ancora più alto se non fosse per la pandemia che ha colpito tutti in maniera importante. Il Milan, però, lo considera una delle pietre miliari sulla quale ricostruire la squadra del prossimo anno. Un punto di forza dal quale è impossibile farne a meno.

Su di lui ha messo gli occhi nelle ultime settimane Leonardo, uomo-mercato del PSG, che guarda sempre con un certo interesse i pezzi pregiati della rosa rossonera (vedi Donnarumma e Bennacer). Ma il Milan, come detto, respingerà al mittente ogni offerta, salvo clamorose proposte che difficilmente arriveranno. Il suo contratto scade nel 2024. E’ assolutamente blindato e per questo motivo il Milan può permettersi di fare il prezzo. Ma, come detto, il club resisterà ad ogni assalto perché le fondamenta da cui ripartire devono essere solide.

Theo, poi, è un calciatore trasversale. Piace a Pioli, ma si troverebbe benissimo anche nello schema tattico di Ralf Rangnick, basato molto sul gioco degli esterni. Una filosofia di gioco sfrontata, aggressiva e incentrata ad offendere. Certo, poi va accurata e migliorata la fase difensiva, ma se poi da terzino fai 6 gol in una stagione allora certi errori possono anche andare in soffitta. Intanto, un club di Serie A ha messo gli occhi su Krunic>>>

