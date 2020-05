Calciomercato Milan – Il Torino torna alla carica per Krunic

MERCATO MILAN – Già cercato la scorsa estate prima di passare dall’Empoli al Milan, il Torino è tornato alla carica per Rade Krunic. Come riporta questa mattina Tuttosport, infatti, il club di Ubrano Cairo sembra essere pronto a riprovarci per il centrocampista bosniaco, che in questa stagione non è riuscito a trovare spazio con continuità complice qualche infortunio di troppo. Nell’ultimo biennio con la maglia dell’Empoli aveva dimostrato davvero ottime cose: 5 gol e 10 assist nell’anno della promozione, e 5 gol e 6 assist nella stagione successiva.

Al Milan, comunque, per quel poco che si è visto è piaciuto e difficilmente lo cederà. Viste le partenze certe di Bonaventura e Biglia e il futuro tutto da scrivere di giocatori come Paquetà e Kessie che potrebbero lasciare Milanello, se dovesse partire anche Krunic allora il reparto si troverebbe davvero sguarnito e completamente da rifondare.

