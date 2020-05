CALCIOMERCATO – Sarà ceduto! Le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Tre anni tra alti e bassi, ma da grande professionista. Nell’ultima stagione, quella ancora in corso, ha fatto il percorso inverso rispetto alle prime due: partito da titolare, si è fatto superare nelle gerarchie a causa di prestazioni non troppo convincenti.

Mateo Musacchio, difensore argentino del Milan, in estate saluterà. Ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è un classe 1990, perciò non rinnoverà. In più il Milan gli ha preferito Simon Kjaer. Completano il pacchetto Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, con Leo Duarte al rientro e un sicuro rinforzo dal mercato. Basteranno 9 milioni per convincere il Milan a cedere Musacchio, che piace a due squadre spagnole. Nella video news le ultime. Per maggiori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

