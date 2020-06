PM – Calciomercato Milan: si torna a pensare a Lozano | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in vista della prossima stagione il Milan è molto interessato a Hirving Lozano, classe 1995, esterno offensivo messicano di proprietà del Napoli, il quale, con la conferma di Dries Mertens in organico, sarà inserito in estate nella lista dei partenti dal tecnico azzurro, Gennaro Gattuso.

Il Milan, va ricordato, aveva preso informazioni su Lozano già all’epoca in cui ‘Chucky‘, questo il suo soprannome, da un popolare film horror, militava in Olanda, nella fila del PSV Eindhoven. Lozano, giunto in azzurro la scorsa estate per 38 milioni di euro, ha disputato, è vero, 40 gare fin qui in stagione con il Napoli, ma ha trovato pochissimo spazio da titolare.

Motivo per cui, a fine stagione, andrà via. Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, stravede per Lozano già da tempo (avrebbe voluto portarlo al RB Lipsia, n.d.r.): lo ritiene molto funzionale al suo gioco, soprattutto perché il numero 11 del Napoli è un esterno offensivo molto rapido e tecnico. Sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con il Napoli, quanto potrebbe valere oggi Lozano?

Le due società, sotto traccia, parlano dell’affare già da qualche settimana: i costi dell’operazione sarebbero stimati intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan vorrebbe pagarli in più tranche, magari abbassando un po’ la quota contante dell’affare inserendo una contropartita tecnica, che potrebbe essere Davide Calabria, molto stimato da Gattuso. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>