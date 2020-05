VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Pirlo, ex centrocampista rossonero, in diretta su ‘Instagram‘ con Nicolò De Devitiis de ‘Le Iene‘ ha lodato le qualità tecniche del giovane Sandro Tonali, classe 2000, regista del Brescia che tanto piace al Diavolo. Le parole di Pirlo su Tonali in questo video.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓