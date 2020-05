Calciomercato Milan – Tonali, è sfida con Inter e Juventus: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, alla sua prima stagione in Serie A, ha dimostrato subito il suo grande valore, non soffrendo il salto di categoria e attirando l’interesse dei più importanti club italiani e europei.

Come viene riportato da Sport Mediaset, su Tonali ci sono soprattutto Milan, Inter e Juventus. Tutte e tre le società lo vogliono, con i bianconeri che pensano a rinnovare il proprio centrocampo e i nerazzurri che vogliono continuare la propria opera di “italianizzazione” dopo gli acquisti di Sensi e Barella. Marotta e Ausilio sembrano essere in questo momento in pole position, ma attenzione anche al Milan. Ivan Gazidis, infatti, vuole affidare a Tonali la mediana nella prossima stagione e per convincerlo punterà soprattutto sulla fede del giocatore, che ha sempre dichiarato fin da bambino di prediligere i colori rossoneri.

Su Tonali, come detto, ci sono anche diversi club esteri, ma così come detto dal suo procuratore, Beppe Bozzo, il centrocampista dovrebbe restare in Italia: “Ho letto con piacere che Massimo Cellino lascerà l’ultima parola a Tonali in caso di cessione dal Brescia. Lui ha prospettive importanti, meglio che resti in Italia. – ha dichiarato a tuttomercatoweb.com” Può imporsi subito in un top club e per la Serie A sarebbe un peccato perderlo”. Insomma, il Milan ci crede, ma la concorrenza è elevata. Intanto un calciatore strizza l’occhio al Diavolo, continua a leggere >>>