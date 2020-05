Calciomercato Milan – Obiettivo in vendita, ma che concorrenza! / News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Un anno solo di contratto rimasto, club fuori dalla Champions League con necessità di vendere e tanta voglia di tornare a giocare in una grande squadra. Stiamo parlando di Memphis Depay, esterno olandese del Lione. Il Milan lo segue da tantissimo tempo e questa potrebbe essere la volta buona per riuscire ad arrivarci.

Depay sarebbe ideale per i rossoneri sia per caratteristiche tecniche che di profilo. Esterno d’attacco molto veloce e col vizio del gol, dotato di ottimo dribbling e eccellente qualità; classe 1994 con uno stipendio non eccessivamente alto. Ciò che è certo è che cambierà aria: la Ligue 1 si è fermata definitivamente e questo ha già di per sé comportato danni economici per i club; inoltre il Lione non si è qualificato alla Champions.

La squadra francese ha necessità di vendere i propri giocatori migliori per guadagnare. Attenzione però, non significa che saranno svenduti. L’obiettivo è appunto ricavare il più possibile e per questo viene difficile pensare, nonostante tutto (contratto in scadenza compreso) che Depay possa andar via per meno di 44 milioni. Una cifra comunque alla portata del Milan, soprattutto considerando che molto probabilmente si potranno trovare formule per dilazionare il pagamento o con aggiunta di bonus per arrivare a quella somma. I rossoneri però non possono stare tranquilli: su Depay, infatti, ci sono anche altri due club italiani. Si tratta di Juventus e Roma.

I giallorossi giocano ormai da anni con esterni d’attacco e Depay rappresenterebbe ovviamente un salto di qualità importante; la Vecchia Signora è pronta a salutare Federico Bernardeschi e soprattutto è intenzionata a fare un salto di qualità in attacco e Depay è una grande occasione. Si preannuncia una lotta aperta, l’unica cosa certa è che Depay infiammerà il mercato. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

