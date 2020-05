PM – Calciomercato Milan: Depay possibile, ma solo ad una condizione …

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri, in serata, si è sparsa la voce di un interessamento, da parte della dirigenza del Milan, per Memphis Depay, classe 1994, esterno offensivo olandese in forza all’Olympique Lione.

Depay, ex Manchester United e PSV Eindhoven, andrà infatti in scadenza di contratto con i francesi il 30 giugno 2021 e, pertanto, può lasciare il ‘Parc OL‘ già in estate ad una cifra relativamente contenuta.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, al momento, però, il Milan è concentrato, per quanto concerne possibili rinforzi in attacco, sull’arrivo di una prima punta (Luka Jovic?) e, quindi, Depay potrebbe divenire un obiettivo concreto ad una sola condizione.

Ovvero, nel caso in cui il croato Ante Rebic chieda all’amministratore delegato Ivan Gazidis di non essere acquistato a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte e di essere liberato già al termine dell’attuale stagione sportiva. Rischio che, per ora, sembra proprio non sussistere …

Con la conferma di Rebic, ed il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan, dunque, non avrebbe bisogno di Depay e non sarebbe intenzionato ad acquistarlo. Nel mercato, però, si, sa, tutto può cambiare dal giorno alla notte … QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SUL FUTURO DI GIGIO DONNARUMMA >>>