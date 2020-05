Calciomercato Milan – Pronta offerta per Depay: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay è in scadenza di contratto con il Lione, sarà un parametro zero nel giugno 2021. Il club francese, vista la chiusura anticipata della Ligue 1, non giocherà in Champions League la prossima stagione dunque dovrà valutare possibili cessioni.

Depay è un classe 1994, lo scorso febbraio ha compiuto 26 anni dunque rientrerebbe appieno nei parametri di giocatore comunque giovane, anche se con grande esperienza internazionale. In carriera ha oltre 50 presenze tra Champions League ed Europa League.

Il prezzo di Depay sta considerevolmente calando, anche e soprattutto per la questione contrattuale. Un rinnovo appare molto improbabile. Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb il Milan sta sondando il terreno per l’olandese. Pronta addirittura l’offerta: 20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Vedremo se arriveranno conferme o meno su questa potenziale operazione. Intanto i rossoneri pensano al post-Ibrahimovic: primo colpo di Gazidis >>>