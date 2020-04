Calciomercato Milan – Nuova chance per Todibo: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nello scorso mese di gennaio il Milan aveva provato, in tutti i modi, a prelevare Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese, dal Barcellona. Le volontà del Diavolo, che avrebbe voluto prendere Todibo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, si sono però scontrate con quelle del ragazzo, il quale ha poi preferito firmare con lo Schalke 04 per un semplice prestito con diritto di riscatto.

Questo perché, almeno per ora, non ha voluto interrompere il proprio legame sportivo con il Barça, club nel quale vorrebbe imporsi in futuro. Lo Schalke 04, inizialmente, sembrava interessato a riscattare Todibo versando alla società catalana i 25 milioni di euro previsti dal diritto di acquisizione del cartellino dell’ex Tolosa ma, vista la crisi del calcio dovuta all’emergenza coronavirus, i tedeschi ora hanno cambiato idea.

Todibo, pertanto, farà ritorno al Barcellona, presumibilmente, però, per ripartire ancora. Il prezzo si è abbassato, oggi costa 20 milioni di euro. Ghiotta chance per il Milan di coronare, finalmente, il suo sogno di mercato. Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, comunque, su Todibo c’è anche da battere la concorrenza dell’Everton, pronto a versare nelle casse del Barça la cifra richiesta per portare il calciatore transalpino in Premier League. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>