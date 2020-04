Calciomercato Milan – Nuovi spiragli per Todibo: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Durante lo scorso calciomercato di gennaio, come si ricorderà, il Milan aveva a lungo corteggiato Jean-Clair Todibo, classe 1999, difensore centrale francese di proprietà del Barcellona che, però, in Catalogna non stava trovando molto spazio.

Dopo averlo trattato per un po’ di tempo, il Milan si è visto respingere dal ragazzo, che ha preferito accasarsi in prestito con diritto di riscatto allo Schalke 04, nella Bundesliga tedesca, convinto di come, a Gelsenkirchen, avrebbe trovato una squadra ed un progetto che gli avrebbero consentito di giocare di più e crescere più velocemente.

Con l’obiettivo, un giorno, di rientrare al Barça per imporsi. Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, adesso, potrebbero aprirsi nuovi spiragli per un ritorno di fiamma del Milan su Todibo. Lo Schalke 04, infatti, a causa della pandemia da coronavirus che ha imposto una revisione contabile in seno al club, non sembra più intenzionato a versare i 25 milioni di euro per riscattare il calciatore.

Il quale, dunque, dovrebbe tornare al Barcellona per poi partire nuovamente in prestito verso altri lidi. Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale giovane, ma forte, da affiancare al capitano Alessio Romagnoli senza dover spendere per forza un capitale, tornerà alla carica per l’ex Tolosa? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>