VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai ben noto, il Milan sul mercato si muoverà in base a occasioni e acquisti intelligenti. Uno di questi potrebbe essere Aleksandr Kokorin, attaccante russo del Sochi che si libererà a parametro zero. Può fare sia la prima punta che la seconda, è classe 1991 e ha un ingaggio contenuto. Nella video news le ultime e più informazioni su di lui.

