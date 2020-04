Kokorin: “Tante squadre interessate in Italia, vediamo…”

CALCIOMERCATO MILAN – Ha il contratto in scadenza a fine stagione e nei giorni scorsi ha rivelato che gli piacerebbe molto vestire la maglia di Inter e Milan. Stiamo parlando di Aleksandr Kokorin, attaccante classe 1991 del Sochi. Il centravanti però si è proposto non solo alle due milanesi, ma anche alla Roma, di cui ha parlato molto bene in un’intervista a Centro Suono Sport. Il Milan resta alla finestra e intanto però cerca anche altri attaccanti.

Qui le parole di Kokorin: “Sono stato a Roma la prima volta nel 2013 a Villa Stuart, poi di nuovo nel 2018 per l’operazione al crociato e ho avuto modo di vedere dal vivo le partite di Champions contro Barcellona e Liverpool. Ci sono molte squadre interessate in Italia, vediamo… Fra poco il mio contratto scade e dovrò fare il punto della situazione. Mi piace l’Italia e lo stile di vita italiano. La Serie A ha un gioco più chiuso, è vero, ma la Roma che ho visto nel 2018 mi è piaciuta molto”. Intanto il conteggio dei positivi al Covid-19 cala… SCOPRI DI PIU’ >>>

