Calciomercato Milan – Via Ibrahimovic? C’è Jovic: il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, la proposta di rinnovo di contratto che il Milan sottoporrà a Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, rischia di diventare soltanto un atto formale poiché tanto Ivan Gazidis quanto Paolo Maldini avrebbero capito che qualcosa tra Ibrahimovic e il club rossonero si è spezzato.

Non è detto, inoltre, che Ibrahimovic sia al centro del progetto di Ralf Rangnick, tecnico tedesco che, nella prossima stagione, dovrebbe sedere sulla panchina del Diavolo al posto di Stefano Pioli. Rangnick, infatti, è un allenatore che ama puntare su talenti emergenti e, in tal caso, qualora Ibrahimovic non dovesse rinnovare il suo contratto con il Milan, avrebbe già pronto un nome per l’attacco del Milan 2020-2021.

Si tratta di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo di proprietà del Real Madrid che Rangnick ben conosce per averlo visto all’opera in Germania, per due stagioni, con la maglia dell’Eintracht Francoforte (36 gol in 75 gare tra Bundesliga, Europa League e coppe nazionali con le ‘Aquile‘ di Adolf Hütter). Rangnick punterebbe ad integrare Jovic di nuovo con Ante Rebic, con cui faceva coppia a Francoforte.

I due, Jovic e Rebic, per altro, sono assistiti dallo stesso agente, Fali Ramadani, e ciò potrebbe facilitare la chiusura dell’operazione con il Milan. Il Real Madrid ha pagato Jovic, nell’estate 2019, ben 60 milioni di euro e non vorrebbe perdere il controllo del serbo. Pertanto, le ‘Merengues‘ non chiuderebbero alla formula del prestito ad un club amico come il Milan, con la prospettiva, magari, di strappare una prelazione su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in caso di una cessione del portiere.

Il Milan, però, sta già ragionando sull’eventualità di rinnovargli il contratto. Come fare per offrirgli un maxi-stipendio? ECCO IL PIANO DEL DIAVOLO PER IL RINNOVO DI GIGIO >>>