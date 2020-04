Alenatore Milan – Pioli piace a Elliott, ma la pista Rangnick è viva

CALCIOMERCATO MILAN – La situazione in panchina per il Milan è ancora più incerta che mai. Da una parte la continuità data da Stefano Pioli, dall’altra la novità Ralf Rangnick. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ L’attuale allenatore rossonero piace molto a Elliott e per questo motivo, con il passare del tempo, la sua posizione potrebbe stabilizzarsi a tal punto da guadagnare la permanenza anche per il prossimo anno. Ma Ralf Rangnick continua però ad essere un nome importante in orbita rossonera, colui che con 130 milioni di euro di budget potrebbe dar via ad una rivoluzione tecnica che prevede giocatori giovani e già pronti da inserire in rosa. Intanto uno tra Conti e Calabria potrebbe lasciare il Milan, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

