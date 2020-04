Calciomercato Milan – Conti e Calabria: uno dei due verso la cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Come scrive questa mattina Tuttosport, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria verrà ceduto la prossima sessione di mercato. Nessuno dei due, infatti, ha saputo rappresentare in questa stagione un punto fermo per il Milan. Né il laterale di Lecco né tantomeno quello di Brescia hanno saputo dare sicurezze e per questo motivo la dirigenza sarebbe al lavoro per cercare un nuovo terzino destro.

Secondo il quotidiano piemontese l’indiziato principale a partire è il laterale ex Atalanta, che potrebbe lasciare il Milan per cercare fortuna altrove. I rossoneri avrebbero individuato il suo sostituto ideale: ecco di chi si tratta>>>

