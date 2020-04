Calciomercato Milan – Emerson sarà il nuovo Theo Hernandez?

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan studia un altro colpo alla Theo Hernandez. I rossoneri hanno messo nel mirino Aparecido Leite de Souza Junior, meglio conosciuto come Emerson. Terzino destro brasiliano, classe 1999, Emerson gioca nel Betis Siviglia, ma è in prestito fino al 2021 dal Barcellona.

E’ chiaro che il club rossonero non sia soddisfatto né di Andrea Conti né di Davide Calabria, che non hanno dato garanzie importanti. Emerson, 23 partite, 3 gol e 5 assist in questa stagione, potrebbe essere un profilo ideale, in grado di mettere d’accordo sia Maldini che Gazidis. Il club blaugrana che ha una clausola per controriscattarlo, chiede 20 milioni, la stessa cifra che il Milan ha investito per Theo. Vedendo i risultati, forse vale la pena provarci..

