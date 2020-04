Calciomercato Milan – Paquetà-Kessie il tesoretto per Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – La prossima estate dovrà sicuramente dare una risposta in merito al futuro di Gigio Donnarumma, il cui contratto col Milan scadrà a giugno 2021. Il giovane portiere rossonero – stando a quanto riportato ieri da Tuttosport – avrebbe espresso la volontà di rimanere nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, ma la proprietà dovrà fare i conti con un bilancio in negativo e i conti poco entusiasmanti.

Gigio, infatti, prende 6 milioni a stagione (11,5 lordi) e se paragonati agli 80 totali della rosa, il classe ’99 occupa il 14% del totale del gruppo. Insomma, non una cosa da poco. Donnarumma certamente avanzerà una proposta di rinnovo superiore ai 6 attuali, ma anche mantenere la stessa cifra sarebbe uno sforzo non indifferente per il club di via Aldo Rossi.

Ecco perché questa mattina Tuttosport, riporta come il Milan potrebbe sacrificare sul mercato Lucas Paquetà e Franck Kessie, creando in questo modo il tesoretto per prolungare col classe 1999. Il brasiliano ha richieste da Benfica e Flamengo ed è ritenuto dal club rossonero una scelta sbagliata di mercato, così come accaduto col polacco Piatek (ceduto a gennaio).

Per quanto riguarda l’ivoriano, invece, il suo agente ha parlato ieri a Calciomercato.com, dichiarando come veda ancora in rossonero il futuro del suo assistito. Non si sbottona e non si sbilancia George Atangana, agente di Kessie, che non prevede una cessione nella prossima sessione di mercato. Chi chiede di puntare su Paquetà è, invece, il suo connazionale Roque Junior>>>

