Calciomercato Milan – Ag. Kessie: “Rimarrà in rossonero, ecco un retroscena”

CALCIOMERCATO MILAN – George Atangana, agente di Franck Kessie, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.com’ del futuro del suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni:

Un retroscena sull’Inter: “Roma e Atalanta si erano portate molto avanti ma noi avevamo raggiunto un accordo verbale con i rossoneri. In realtà la cosa clamorosa avvenne poi con l’Inter. Avevo la stretta di mano con il Milan quando mi chiama la società nerazzurra per dirmi che avremmo dovuto assolutamente vederci per parlare di Franck. Un appuntamento in un luogo inusuale. L’Inter provò seriamente a inserirsi all’ultima curva per Kessie ma ormai avevo dato la mia parola al Milan, che vale più di una firma”.

Sul suo futuro: “Ricordo che abbiamo sposato il Milan era una scommessa, lo abbiamo fatto perché questo è un club che ha sempre significato molto per noi. Adesso c’è un progetto in via di sviluppo e per questo motivo il presente mi induce a pensare che anche il futuro possa essere a tinte rossonere. Siamo in uno dei club più importanti al mondo, che sicuramente non vive il momento di maggiore splendore, ma che intende rilanciarsi”.

Sul rientro in Italia: "La Costa d'Avorio ha chiuso le frontiere e per questo motivo non è semplice farlo rientrare, ma so bene che non è lì con le mani in mano. Franck si allena tutti i giorni per farsi trovare pronto e cerca di rendersi utile anche dal punto di vista sociale. Ha fatto recapitare cibo alle famiglie in difficoltà e regalato mascherine e disinfettanti".