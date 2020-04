Calciomercato Milan – Ecco il piano per riscattare subito Rebic

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, ha iniziato a programmare la strategia migliore per acquistare definitivamente Ante Rebic. Il croato dopo una prima parte di stagione assolutamente negativa, tra tante panchine e prestazioni poco brillanti, ha iniziato a segnare a valanga da gennaio a marzo, complice l’arrivo di Ibrahimovic e un cambio modulo più consono alle sue caratteristiche.

I rossoneri lo hanno prelevato in estate in prestito biennale fino al 2021, ma per evitare aste il prossimo anno avrebbero deciso di anticipare il suo riscatto. Il club tedesco lo valuta non meno di 25 milioni, col prezzo lievitato dopo i 7 gol segnati in circa 2 mesi. Rebic in poco tempo è diventato il miglior marcatore della stagione rossonera e il club è assolutamente intenzionato ad acquistarlo.

Nella trattativa finirà anche il portoghese André Silva, il quale la scorsa estate ha compiuto il percorso inverso rispetto al croato. Il prezzo del lusitano ex Porto e Siviglia potrebbe essere molto simile a quello di Rebic, in virtù delle 8 reti e 4 assist in 26 partite. L’attaccante della nazionale croata, 27 anni a settembre, diventerebbe uno degli elementi di maggiore esperienza in rosa, considerando gli addii certi di Bonaventura e Biglia.

La sua esperienza e la sua mentalità vincente sarebbero, dunque, fondamentali in una squadra ricca di giovani. Intanto, dalla Germania ha parlato Ralf Rangnick: ecco cosa ha detto>>>

