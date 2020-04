Coronavirus, Rangnick: “Importante ripartire: avrebbe un grande effetto”

ULTIME NEWS – Il dirigente del gruppo Red Bull e fortemente accostato al Milan, Ralf Rangnick, ha parlato a SWR Sport della possibile ripresa del calcio tedesco.

“Credo che il segnale lanciato alla comunità avrebbe un grande effetto”, ha detto Rangnick sulla ripresa della Bundesliga che potrebbe avvenire il prossimo 9 maggio.

“È importante ripartire dal punto di vista non solo economico ma anche psicologico, per tutta l’umanità – ha spiegato –. La gente è legata al calcio e sarebbe importante tornare a vivere cose alle quali si tiene”.

A Monaco, nella zona dell’Allianz Arena, è stato esposto uno striscione con il quale alcuni ultrà insinuavano il dubbio che, dovendo sottoporre i calciatori a continui tamponi per escluderne il contagio, non ci sarebbero stati test a sufficienza per i cittadini: “Tamponi per gruppi a rischio anziché per le bambole milionarie. Basta con la dittatura del denaro”. Rangnick respinge però questa teoria: “Non ci sarà nemmeno un cittadino che non verrà testato per il Coronavirus perché riparte la Bundesliga”.

