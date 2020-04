Milan, Donnarumma si schiera: vuole restare in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – In mezzo ad un periodo di grandi dubbi ed incertezze, un raggio di sole squarcia le nubi che si sono posizionate da tempo sopra Milanello. Si tratta di Gigio Donnarumma, che come riporta questa mattina Tuttosport, avrebbe mostrato la volontà di cercare un accordo con la società di via Aldo Rossi per rinnovare il proprio contratto.

Il portiere campano è ben consapevole che il suo stipendio (6 milioni di euro netti) è largamente il più alto in rosa. Ma come disse Mino Raiola una volta, l’ingaggio di un calciatore è dato dal suo valore e Gigio è certamente la pietra preziosa del Milan, ma senza un nuovo accordo gli scenari potrebbero presto cambiare. Anche il club teme di perderlo a parametro zero nel 2021 qualora non venisse trovata un’intesa sul prolungamento.

Donnarumma ha storicamente un legame molto saldo con il Milan. E’ cresciuto nelle giovanili rossonere e nel 2017, nonostante il lungo tira e molla, ha fatto di tutto per restare e prolungare, sebbene il manager Mino Raiola non la pensasse allo stesso modo. Il rapporto coi tifosi, dapprima deteriorato, si è poi rinsaldato grazie a stagioni ottime e prestazioni sempre all’altezza.

L’ingaggio da 6 milioni è sicuramente molto alto, ma in una strategia di ridimensionamento del tetto salariale devono esserci eccezioni per i top player. Gigio è tra i 5 portieri più forti al mondo e una sua permanenza darebbe un messaggio forte al giocatore, gli verrebbe riconosciuta l’importanza e, in seconda battuta, la società tornerebbe ad avere potere contrattuale nel caso in cui, di comune accordo, venisse decisa per una cessione nei prossimi anni.

In caso di partenza in estate, scrive Tuttosport, i portieri potrebbero essere Pepe Reina, con Alessandro Plizzari suo vice. Anche Antonio Donnarumma dovrebbe poi decidere cosa fare, anche se il suo futuro è collegato a quello del fratello minore. Novità di mercato, invece, per Juan Musso dell’Udinese: CONTINUA A LEGGERE>>>

