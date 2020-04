Calciomercato Milan – Marino esce allo scoperto: “Musso? Può restare…”

CALCIOMERCATO MILAN – In casa Milan si parla molto del post-Donnarumma vista la situazione contrattuale a dir poco in bilico. Uno dei nomi sondati dai rossoneri è quello di Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il direttore dell’area tecnica dei friulani è uscito allo scoperto per il suo numero 1. Ecco cosa ha detto: “Potrebbe restare, anche per completare la sua crescita. E’ un ottimo portiere, ha un costo piuttosto alto. Siamo intenzionati a mantenere l’intelaiatura della squadra”. Attenzione ad una rivoluzione rossonera in difesa: ecco chi resta e chi va via, continua a leggere >>>

