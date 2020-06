Calciomercato Milan – Keïta lascia Liverpool: Rangnick fiuta il colpo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, dovrà rifare gran parte del suo centrocampo, viste le partenze, certe, di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura e quelle, probabili, di Franck Kessié e Lucas Paquetá.

Ralf Rangnick, che assumerà la carica di allenatore e direttore sportivo del Diavolo, avrebbe avuto una pazza idea: quella di chiedere al Liverpool il prestito di Naby Keïta, classe 1995, centrocampista guineano che proprio ‘Der Professor‘ aveva scoperto per il RB Salisburgo e poi portato al RB Lipsia.

Keïta, che nell’estate 2017 era passato al Liverpool di Jürgen Klopp per 65 milioni di euro, non è un titolare in Inghilterra e, pertanto, soprattutto nel caso dell’arrivo del portoghese Rúben Neves nella Merseyside, potrebbe cambiare aria al termine della stagione per rilanciarsi in grande stile. Magari al Milan.

La notizia è stata rilanciata in mattinata anche dall'Express. Molti club tedeschi vorrebbero riportare Keïta in Germania, ma il fascino del suo ex mentore Rangnick potrebbe avere la meglio sul calciatore africano.