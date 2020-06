Calciomercato Juventus – Sfuma Rúben Neves: è vicino al Liverpool | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, in vista della prossima stagione, vuole realizzare un grande colpo a centrocampo. I bianconeri tengono d’occhio la situazione di Paul Pogba (Manchester United), Donny van de Beek (Ajax), Arthur (Barcellona) ed altre piste di egual livello.

Tra queste, anche Rúben Neves, classe 1997, ex Porto, punto di forza del Wolverhampton del manager lusitano Nuno Espirito Santo. Centrocampista di classe, quantità e qualità, Rúben Neves ha ben figurato in queste sue stagioni con la maglia dei ‘Wolves‘ e con la Nazionale portoghese.

Il suo agente, Jorge Mendes, è alla ricerca della miglior sistemazione per il suo assistito. I bianconeri sono molto interessati a Rúben Neves (in casa neroarancio seguono anche l’attaccante Raúl Jiménez, n.d.r.), ma, a quanto sembra, nel futuro del forte centrocampista sembra esserci un’altra squadra di Premier League.

Si tratta del Liverpool di Jürgen Klopp che, secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, vorrebbe spendere la bellezza di 122 milioni di euro per portare nella Merseyside sia Rúben Neves, valutato 55 milioni, sia Adama Traoré, il veloce esterno offensivo dei ‘Wolves‘, scuola Barcellona, esploso in questa stagione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>