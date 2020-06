Calciomercato Milan – Juventus sempre vigile su Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Venerdì sera, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia: la partita che, a conti fatti, segnerà la ripresa ufficiale del calcio in Italia dopo l’emergenza coronavirus.

Sarà l’occasione per la Juventus di osservare, ancora una volta, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan di Stefano Pioli: secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, i bianconeri continuano a monitorare con serio interesse la situazione di Donnarumma.

Gigio, in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi tra un anno (30 giugno 2021), si trova infatti ad un bivio: in estate o prolungherà il suo accordo con il Diavolo, trovando, grazie al suo agente Mino Raiola, una soluzione che accontenti tutte le parti in causa, oppure il Milan sarà costretto a cedere il suo numero 99 al miglior offerente.

La Juventus, da sempre, è vigile su Donnarumma. C’è da considerare, però, come i bianconeri abbiano in rosa il loro portiere titolare, il polacco Wojciech Szczęsny, fresco di rinnovo e con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, esattamente quanto percepito da Donnarumma in rossonero.

Appare difficile, dunque, che il ragazzo possa lasciare Milanello ed i colori che ha sempre amato per trasferirsi a Torino. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>