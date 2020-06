MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 10 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan la sfida contro la Juventus che si avvicina in programma venerdì sera all’Allianz Stadium, Paura per Samu Castillejo, che ieri in pieno centro a Milano ha subito uno scippo da parte di due rapinatori: spagnolo illeso ma psicologicamente provato.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA