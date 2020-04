VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sembra che Gianluigi Donnarumma abbia mandato segnali positivi al Milan per il rinnovo di contratto, ma i rossoneri per riuscire ad accontentarlo Ivan Gazidis potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un giocatore. Tra i candidati Franck Kessié, che non ha convinto fino in fondo e ha diversi estimatori. Nella video news le ultime.

