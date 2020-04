Calciomercato Milan – Kessié potrebbe partire: la possibile destinazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan, per rinnovare il contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, potrebbe ‘liberare spazio salariale’ nel suo elevato monte ingaggi vendendo calciatori come il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá e quello ivoriano Franck Kessié.

Kessié, classe 1996, è al Milan dall’estate 2017, prelevato dall’Atalanta per 32 milioni di euro di costi totali tra iniziale prestito biennale ed obbligo di riscatto. Il calciatore ivoriano, 13 gol in 121 gare con il Diavolo in tre stagioni, potrebbe andare via in presenza di una buona offerta per l’acquisto del suo cartellino a titolo definitivo.

La destinazione più verosimile per Kessié, in caso di cessione, è la Premier League inglese, campionato dove vanta molti estimatori.