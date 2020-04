VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ancora tutto può succedere. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è da scrivere. Il gigante svedese potrebbe anche rinnovare con il Milan, ma solo alle sue condizioni. Non si tratta di questioni economiche, ma di ambizioni. Ibra vuole una squadra di livello per riportarla in Champions League. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓