Calciomercato Milan, le condizioni di Ibrahimovic per restare: il punto

NEWS MILAN – Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan non sarà deciso da un motivo economico. L’ingaggio, dunque, non sarebbe un problema, ma per convincere lo svedese a firmare dovrà essere più che altro l’allestimento di una rosa da quarto posto.

L’attaccante di Malmoe, infatti, vorrebbe terminare la propria carriera in maniera gloriosa, portando i rossoneri in Champions League, che manca da ben 7 anni. La proprietà ha quindi in mano il futuro di Ibrahimovic. In base alle proprie scelte sul mercato del futuro cercherà di convincere l’asso svedese a restare un’ulteriore stagione.

Intanto, Ibra si continua ad allenare in Svezia. Anche oggi sosterrà la seduta con l’Hammarby, club del quale è co-proprietario avendo rilevato il 25% delle quote azionarie alcuni mesi fa. Le ultime 12 gare con la maglia rossonera – se si riprenderà la stagione – Ibra le vuole giocare al massimo della sua forma. Se ancora qualcuno ha dei dubbi, lo svedese vorrà convincere della sua professionalità e qualità anche a 38 anni e, magari, conquistarsi l’ultimo rinnovo di contratto di una prestigiosissima carriera.

In caso di ripresa, è probabile che il Milan debutti allo Stadium contro la Juventus in Coppa Italia. Certa l’assenza di Ibra per squalifica, con Pioli costretto a puntare sulla coppia Leao-Rebic. I due hanno giocato titolari insieme solo in una occasione: ve la ricordate?

