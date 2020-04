Milan, Rebic e Leao insieme dal 1′? In stagione c’è un solo precedente

NEWS MILAN – In vista della possibile ripresa della stagione con Juventus-Milan di Coppa Italia, Ante Rebic e Rafael Leao potrebbero giocare titolari dal 1′. Complice l’assenza per squalifica di Zlatan Ibrahimovic, infatti, saranno loro due a dover caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco rossonero, che sarà privo anche della freschezza di Castillejo.

In stagione è capitata solo un’occasione in cui il croato e il portoghese hanno giocato entrambi dal 1′ e l’esperimento non si può dire riuscito al 100%. Anzi. Il match fu Milan-Verona del 2 febbraio, terminato 1-1 e con i due attaccanti rossoneri sottotono e insufficienti. Quasi spaesati senza la loro guida Ibrahimovic. Una prova non solo per il presente ma anche in vista del futuro, con lo svedese che il prossimo anno potrebbe non essere più in rosa. Sul futuro di Ibra si è espresso ieri il milanista Gianmarco Pozzecco>>>

