Pozzecco: “Ibrahimovic? Deve restare, personalità incredibile”

NEWS MILAN – L’allenatore della Dinamo Sassari, e tifoso del Milan, Gianmarco Pozzecco è intervenuto a Casa Sky Sport. Tra ricordi e aneddoti sul mondo del basket e non solo, il Poz ha avuto modo anche di parlare dei rossoneri.

Secondo te Ibrahimovic rimarrà? “Mi auguro di si perché Ibrahimovic è molto più vicino a me e a Matteo (Soragna ndr) come giocatori, ha una personalità incredibile e diventa necessario. Anch’io ero un po’ scettico su Ibra perché non pensavo potesse avere la freschezza di giocare ancora nel campionato italiano. Ma la sua personalità ha fatto la differenza anche per i suoi compagni. Nella vita è tutto un dare e avere. E’ vero che uno come lui può essere destabilizzante, ma nel momento in cui il gruppo lo accetta diventa una cosa in più”.

