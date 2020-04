VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sono tantissimi i giocatori giovani seguiti dal Milan per il prossimo mercato. Ivan Gazidis, però, ne ha individuati in modo particolare otto, tutti molto giovani e di grandissimo talento, a prezzi nel complesso decisamente contenuti. In questa video news scopriamo chi sono e alcuni loro dettagli, dal prezzo all’età.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓