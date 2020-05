Calciomercato Milan – È quasi fatta: sarà lui il terzino destro! / News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Nonostante le difficoltà del momento e le tensioni dirigenziali, il Milan prova ad andare avanti sul fronte mercato, dove si lavora costantemente. Sarà l’ennesima estate di rivoluzioni, con i rossoneri destinati a cambiare pelle in ogni reparto. Dal centrocampo, quasi totalmente nuovo, all’attacco, dove non si sa ancora il futuro di Zlatan Ibrahimovic e che comunque dovrà essere rinforzato. Anche in difesa sono previsti rinforzi, con dei cambiamenti soprattutto sulla destra.

Andrea Conti e Davide Calabria non convincono e almeno uno dei due sarà ceduto per far spazio al nuovo terzino titolare rossonero. Il nome è già stato individuato e nelle ultime ore sono arrivati dei segnali importanti che confermano la possibilità di trasferimento. Tutto sembra portarlo al Milan. Si tratta di Denzel Dumfries, olandese classe 1996 del PSV Eindhoven.

Si è messo in mostra negli ultimi anni con doti davvero fuori dall’ordinario: unisce velocità e potenza fisica, nel senso che sullo scatto non teme confronto con nessuno e difficilmente si ottiene il pallone quando lo protegge col fisico o va in contrasto. Caratteristiche che tornano utilissime anche in fase offensiva, visto che la velocità e la potenza rendono le sue progressioni con o senza palla davvero inarrestabili. A tutto ciò si aggiunge un piede decisamente delicato. La conferma di queste caratteristiche è il fatto che in carriera ha ricoperto anche il ruolo di difensore centrale (ottima abilità in marcatura) e di mediano davanti alla difesa (capacità di impostazione).

Insomma, il Milan lo ha individuato con i propri talent scout e adesso deve solo riuscire ad aggiudicarsi questo giovane talento. Le condizioni non sono certo sfavorevoli. I rossoneri hanno il vantaggio di essere tra i primi a essersi mossi e soprattutto hanno il gradimento del giocatore, che nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista in cui ha lasciato trapelare più che qualcosa. Inoltre, i rapporti tra Milan e PSV sono ottimi.

In ballo, tra i due club c’è ancora il futuro di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro andato in prestito per 1 milione a gennaio in Olanda. Non è presente un diritto di riscatto, ma il PSV vorrebbe tenerlo e lo svizzero vorrebbe restare. Il Milan lo valuta 5,5 milioni, mentre i biancorossi chiedono 12 milioni per Dumfries. Ecco perchè, visti anche gli ottimi rapporti e le volontà dei giocatori, alla fine si potrebbe concludere uno scambio con 6,5 milioni a favore degli olandesi, soldi che il Milan può ampiamente guadagnare dalla cessione di uno dei due terzini. I presupposti ci sono tutti affinché l’operazione vada in porto, ora come ha detto Dumfries non resta che aspettare. Ma non è l’unico obiettivo rossonero: SCOPRI IL COLPO A CENTROCAMPO >>>

