Calciomercato Milan – Moncada al lavoro: Szoboszlai e Dumfries i primi colpi

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni incandescenti dovuti al botta e risposta tra Ralf Rangnick, con ogni probabilità il futuro allenatore del Milan, e Paolo Maldini, attuale direttore dell’area tecnica rossonera, il club di via Aldo Rossi sta cercando di portare avanti le strategie per puntare i profili giusti e costruire la squadra per il prossimo anno.

Tra i dirigenti più attivi – scrive questa mattina il Corriere dello Sport – c’è Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting rossonera. Il francese avrebbe intensificato i contatti in questi ultimi giorni con alcuni obiettivi di mercato per la prossima stagione. Su tutti c’è il nome di Dominik Szoboszlai, classe 2000 del Salisburgo che Ralf Rangnick conosce molto bene. Il prezzo è ad oggi sui 20 milioni, ma sull’ungherese è forte la concorrenza italiana della Lazio e tedesca di Borussia Dortmund e Lipsia. Il Milan cambierà molto a centrocampo per via delle partenze certe di Bonaventura e Biglia e delle possibili partenze di Paquetà e Kessie.

La pista Tonali pare si sia raffreddata a causa della richiesta molto alta del Brescia, ecco perché il Milan potrebbe concentrare i propri sforzi economici su Szoboszlai, promettente centrocampista magiaro. Possibili cambi anche sul fronte terzino destro. Uno tra Calabria e Conti potrebbe essere ceduto, con il primo ha già delle richieste da Bologna e Fiorentina. Il sostituto potrebbe arrivare dall’Olanda e nello specifico dal PSV Eindhoven. Si tratta Denzel Dumfries, classe 1996 olandese che ha confermato negli scorsi giorni un suo possibile passaggio al Milan.

Pagato 5,5 milioni nel 2018, Dumfries può essere ceduto ad un prezzo ragionevole e il Milan, per altro, può giocarsi la carta relativa a Ricardo Rodríguez, in prestito con diritto di riscatto proprio al club olandese. Pista molto calda che dipenderà molto anche dalla decisione di Calabria o di Conti di accettare la cessione. Intanto, Maldini non sarà multato da Elliott: LE ULTIME>>>

