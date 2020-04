VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Theo Hernández e avrebbe pronta una super offerta per convincere Milan e giocatore. I rossoneri non si accontentano del cash e in cambio chiederebbero anche Abdou Diallo, francese classe 1996. In questa video news la sua scheda per scoprire di più su di lui.

