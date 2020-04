Calciomercato Milan – Theo Hernandez, assalto del Psg di Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN – Milan, stai attento a Leonardo. Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato del dirigente brasiliano al Psg, visto che avrebbe messo nel mirino diversi giocatori tra cui Gianluigi Donnarumma, Lucas Paqueta e Ismael Bennacer.

Nel mirino del Psg, però, c’è anche Theo Hernandez, che rappresenta il fiore all’occhiello del Milan dell’ultimo mercato. Il francese, che è stato pagato da Paolo Maldini 20 milioni di euro, può essere considerato il giocatore-rivelazione della stagione. La sua annata, composta da gol (5 in campionato), assist (2) e ottime prestazioni, hanno attirato l’attenzione di diversi club tra cui appunto quello francese.

L’offerta? Le ultime indiscrezioni parlano di circa cinquanta milioni di euro messi sul piatto. Il Milan, dunque, dovrà decidere cosa fare, visto che quest’entrata sarebbe una boccata d’ossigeno fondamentale per le casse rossonere, generando una plusvalenza importante. Adesso la palla passa a Theo Hernandez e il suo agente, che dovranno scegliere il da farsi: il terzino ha già dimostrato in passato di preferire il Milan rinunciando anche a dei soldi, ma ovviamente le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il club rossonero come contropartita tecnica al Psg potrebbe chiedere Diallo, difensore centrale (ma all’occorrenza anche terzino sinistro) rientrato in Francia dopo il prestito al Borussia Dortmund. Intanto su Ibrahimovic arrivano delle indiscrezioni dal Brasile, continua a leggere >>>

