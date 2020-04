Calciomercato Milan – Ibrahimovic resta in Svezia. Intanto dal Brasile…

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic resta in Svezia. In accordo ovviamente con il Milan, l’attaccante continua ad allenarsi insieme all’Hammarby, società di cui è socio (ha acquistato il 25 per cento del club).

Non solo Ibrahimovic, ma anche il Milan preferisce così. La situazione della Serie A, infatti, non è affatto chiara, visto che sembra sempre di più vacillare la possibilità che si rispetti la data del 4 maggio. Per questo motivo il centravanti tornerà in Italia solo al momento opportuno. La squadra rossonera deve giocare ancora dodici partite per centrare l’Europa League, e in più c’è la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (Ibra però sarà squalificato).

L’altro aspetto da affrontare è quello relativo al futuro. La sensazione, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano romano, è che Ibrahmovic non prolunghi il suo contratto con il Milan. Lo svedese vuole una squadra competitiva nella prossima stagione e anche un ingaggio proporzionato al suo valore (6 milioni di euro), visto che ha dimostrato di poter essere ancora decisivo a 38 anni.

Milan ultima squadra della sua carriera? Non è detto. Stando dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, starebbe cercando di convincere Ibrahimovic a trasferirsi al Palmeiras per disputare la Copa Libertadores, la Champions sudamericana. Insomma, una nuova sfida che Ibrahimovic potrebbe decidere di accettare. Intanto un ex rossonero si schiera contro la ripresa dei campionati, continua a leggere >>>

