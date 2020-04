VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Dopo sei anni in rossonero, dopo sei anni da leader e da professionista esemplare, luce anche nei momenti più difficili, ora Giacomo Bonaventura si ritrova con il contratto in scadenza al 30 giugno (prorogato al 2 agosto). Il rinnovo non ci sarà e così Jack ha trovato già un accordo con un altro club. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓