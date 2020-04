Calciomercato Milan – Bonaventura vicino al Torino: c’è l’accordo

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra su Jack Bonaventura, che non ogni probabilità non rinnoverà il contratto con il Milan, in scadenza a giugno. Il centrocampista rappresenta una delle opportunità di mercato più interessanti per le squadre italiane, e infatti ci sono diversi club interessati al calciatore.

In pole position, secondo il quotidiano, c’è il Torino di Cairo. Il club granata avrebbe avuto già diversi contatti con Mino Raiola e Bonaventura, al quale sarebbe stata fatta un’importante proposta sia dal punto di vista economico e sia sotto l’aspetto tecnico. L’ex Atalanta avrebbe dato il suo consenso al trasferimento. Insomma, bisognerebbe rifinire solo gli ultimi dettagli: non è escluso, che, al termine dell’emergenza coronavirus, il direttore sportivo Biava non voli direttamente a Montecarlo per incontrare direttamente Raiola.

Prima di pensare, però, ad eventuali accordi tra Bonaventura e il Torino, ci sarà da capire tempistiche e modalità per terminare la stagione in corso, visto che l’intenzione della società di Serie A è quella di riprendere il campionato anche nei mesi estivi. Bonaventura, lo ricordiamo, interessa anche a Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Napoli. Il Milan non ha avuto contatti con il giocatore e il suo agente, a testimonianza di come ci sia la chiara volontà da parte della proprietà di voltare pagina. A proposito di ripartenza, ecco le parole importanti da parte di Tommasi, continua a leggere >>>