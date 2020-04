Coronavirus, Tommasi: “Serie A? In campo solo a una condizione”

ULTIME NEWS – Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, intervenuto ai microfoni di Radio 1, ha parlato del coronavirus e della possibile ripresa della Serie A.

“Allo stato attuale la situazione del Paese non consente la ripresa dell’attività, dobbiamo capire se ci saranno le condizioni di sicurezza nelle prossime settimane e quali procedure si devono attivare per renderlo possibile, tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti – spiega Tommasi -. L’incontro di ieri è stato utile per mettere sul piatto tutte le posizione delle componenti del mondo del calcio e metterle a confronto con chi dovrà analizzare la situazione per stilare un protocollo adeguato. Da parte dei calciatori, la richiesta che è stata fatta è quella di far ripartire il calcio quando tutti i cittadini potranno disporre di tamponi e test, non ci deve essere una corsia preferenziale per la categoria”. Intanto Suso parla del suo futuro, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓