Calciomercato Juventus – Raúl Jiménez, la richiesta dei ‘Wolves’ | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – In vista della prossima stagione la Juventus, che con tutta probabilità rinuncerà a Gonzalo Higuaín, sta cercando un nuovo centravanti che sia complementare con le caratteristiche tecniche tanto di Cristiano Ronaldo quanto di Paulo Dybala.

Sulla lista di Fabio Paratici, Chief Football Officer bianconero, c’è sempre Arkadiusz Milik, classe 1994, attaccante polacco del Napoli in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, sul quale, però, il Presidente del club campano, Aurelio De Laurentiis, continua a fare ostracismo nei confronti della ‘Vecchia Signora‘ per via di un accordo, già raggiunto, tra Milik ed i bianconeri.

Ecco, dunque, che la Juventus potrebbe virare su un altro dei suoi obiettivi primari, ovvero Raúl Jiménez, classe 1991, bomber messicano che, in questa stagione, ha segnato finora 26 gol e fornito 10 assist in 53 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali con la maglia del Wolverhampton di Nuno Espirito Santo.

Raúl Jiménez, che in passato ha indossato anche le maglie di Benfica ed Atlético Madrid, è sotto contratto con i ‘Wolves‘ fino al 30 giugno 2023 ed interessa anche al Manchester United. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, per ora, la richiesta del Wolverhampton per cedere il suo attaccante, 50 milioni di euro, è giudicata ancora troppo alta dalla Juventus. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

